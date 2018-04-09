В Пскове сотрудник исправительной колонии хотел передать гашиш осужденному

Младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области подозревается в пособничестве в покушении на приобретение наркотических средств. Как сообщили АиФ-Псков в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, 1 апреля сотрудник колонии, действуя в интересах одного из осужденных, пытался пронести на территорию учреждения сверток с наркотическим средством (гашиш), однако был задержан сотрудниками указанной исправительной колонии и полицейскими территориального отдела внутренних дел

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.