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В Пскове сотрудник исправительной колонии хотел передать гашиш осужденному
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В Пскове сотрудник исправительной колонии хотел передать гашиш осужденному 

АиФ Северо-запад 29 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области подозревается в пособничестве в покушении на приобретение наркотических средств. Как сообщили АиФ-Псков в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, 1 апреля сотрудник колонии, действуя в интересах одного из осужденных, пытался пронести на территорию учреждения сверток с наркотическим средством (гашиш), однако был задержан сотрудниками указанной исправительной колонии и полицейскими территориального отдела внутренних дел.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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