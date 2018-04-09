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Дальнобойщик из Кыргызстана пытался откупиться от таможенника
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Дальнобойщик из Кыргызстана пытался откупиться от таможенника 

ProOren 31 минуту назад
Фото: ProOren
В начале апреля специалисты отделения по противодействию коррупции Оренбургской таможни пресекли попытку дачи взятки сотруднику.
В ходе таможенного досмотра большегруза, которым управлял гражданина Республики Кыргызстан таможенный инспектор выявил товары с признаками контрафакта. Водитель предложил таможеннику взятку в размере 10 000 рублей. После этого гражданин был задержан, а факт покушения на дачу взятки задокументирован сотрудниками Оренбургской таможни и линейного отдела полиции на станции «Илецк — 1».
Возбуждено по статьям «Покушение на преступление» и «Дача взятки должностному лицу».
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