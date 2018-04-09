Дальнобойщик из Кыргызстана пытался откупиться от таможенника 

В начале апреля специалисты отделения по противодействию коррупции Оренбургской таможни пресекли попытку дачи взятки сотруднику.
В ходе таможенного досмотра большегруза, которым управлял гражданина Республики Кыргызстан таможенный инспектор выявил товары с признаками контрафакта. Водитель предложил таможеннику взятку в размере 10 000 рублей. После этого гражданин был задержан, а факт покушения на дачу взятки задокументирован сотрудниками Оренбургской таможни и линейного отдела полиции на станции «Илецк — 1».
Возбуждено по статьям «Покушение на преступление» и «Дача взятки должностному лицу».