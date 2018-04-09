В Воронежской области двое парней забили хаски молотком из мести 

Полиция возбудила дело о жестоком обращении с животными. В бобровском селе Слобода двое парней забили молотком собаку. Инцидент случился 6 марта 2018 года, по результатам процессуальной проверки на прошлой неделе было возбуждено дело о жестоком обращении с животными. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Подозреваемыми по делу о жестоком обращении стали парни 19 и 27 лет. По данным полиции, они увидели на улице хаски, которая гуляла сама по себе. Молодые люди узнали собаку своей обидчицы — девушка отпускала в адрес одного из них неприятные шутки. Пользуясь случаем, парни решили отомстить, убить любимца знакомой. Юноши забили животное молотком. Тело собаки обнаружили, когда её собака заявила в полицию. Расправа над животным стала поводом для процессуальной проверки, а позже и для уголовного дела. Уголовные дела о жестоком обращении с животными в Воронежской области — большая редкость. Не так часто правоохранителям удаётся уличить живодёров. В данном случае за групповое преступление жителям Бобровского района грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.