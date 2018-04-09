Женщина пырнула ножом своего собутыльника в ходе ссоры в Кашире

По его словам, в городском округе Кашира, микрорайон Ожерелье , в больницу был госпитализирован мужчина с ножевым ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение женщина», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.