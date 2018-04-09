Ещё
Женщина пырнула ножом своего собутыльника в ходе ссоры в Кашире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина пырнула ножом своего собутыльника в ходе ссоры в Кашире 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Полицейские задержали в подмосковной Кашире женщину, которая в ходе пьяной ссоры ударила ножом своего собутыльника, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, в городском округе Кашира, микрорайон Ожерелье, в больницу был госпитализирован мужчина с ножевым ранением.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение женщина», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.
РИАМО: последние новости
Мужчина застрелил своего сына в Наро‑Фоминске Знакомая попыталась украсить у москвича мобильники и старинный медальон Мошенник обманом завладел квартирой пенсионерки и ее больного сына в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул105
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия148
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина27
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»105
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй58
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
04:34
На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег
Общество Новости Москвы
01:22
Названы сроки запуска электробусов в столице
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение