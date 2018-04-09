Экс-директора тюменского завода подозревают в неуплате налогов на 41 млн рублей

В отношении бывшего директора завода возбуждено уголовное дело. В организации изъяли бухгалтерские документы для экспертизы, уточнили в пресс-службе ведомства.

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