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Экс-директора тюменского завода подозревают в неуплате налогов на 41 млн рублей
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Экс-директора тюменского завода подозревают в неуплате налогов на 41 млн рублей 

ТАСС 36 минут назад
ТЮМЕНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Бывшего директора Тюменского завода нестандартного емкостного оборудования подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 41 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления следственного комитета (СК) по Тюменской области.
"По версии следствия, с апреля 2015 по март 2016 года подозреваемый, являясь директором указанной организации, уклонился от перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость, путем включения ложных сведений в налоговые декларации за 2-4 кварталы 2015 года предоставленные в налоговые органы. Сумма неуплаченных налогов составила свыше 41 млн рублей", — сообщили в пресс-службе.
В отношении бывшего директора завода возбуждено уголовное дело. В организации изъяли бухгалтерские документы для экспертизы, уточнили в пресс-службе ведомства.
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