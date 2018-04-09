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СК начал проверку после гибели 13-летнего зацепера на перегоне Сходня-Химки
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СК начал проверку после гибели 13-летнего зацепера на перегоне Сходня-Химки 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Столичное следствие начало проверку по факту 13-летнего зацепера в Химках, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
«В Москве организована доследственная проверка по факту гибели 13-летнего «зацепера», катавшегося на крыше вагона скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением «Тверь-Москва», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел 8 апреля примерно в 19:40 на 621 км перегона Сходня-Химки Ленинградского направления Московской железной дороги. По данным следствия, подросток не удержался и упал с состава. От полученных травм он скончался на месте.
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