За бесплатный шкаф замначальника отдела «К» в Томске получил пять лет колонии

Суд в Томске отправил на пять лет в колонию бывшего замначальника отдела «К» областного УМВД , наказав полицейского за бесплатный шкаф-купе, который достался ему в виде взятки. За мебель, а также небольшую сумму денег полицейский пообещал не выявлять пиратский софт на фирме местного предпринимателя.

Шкаф ценой в пять лет жизни

Майора полиции из управления МВД по Томской области лишили офицерского звания и приговорили к пяти годам лишения свободы, уличив его во взяточничестве. Суд установил, что полицейский, занимая должность замначальника отдела «К» УМВД и отвечая за борьбу с преступлениями в IT-сфере, весной 2014 года отказался проводить проверку на одном из местных коммерческих предприятий. Проверка должна была выявить факт использования фирмой пиратских копий компьютерных программ, однако замдиректора фирмы договорился с полицейским, за счет компании установив в его квартире шкаф-купе стоимостью 65 тысяч рублей.

А летом 2016 года подсудимый за 50 тысяч рублей не стал заводить на одного из томичей дело о незаконном подключении к интернету без согласия провайдера. Оба коррупционных эпизода были доказаны в суде.