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В Крыму возбуждено дело о теневых финоперациях межрегиональной группы на 140 млн рублей
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В Крыму возбуждено дело о теневых финоперациях межрегиональной группы на 140 млн рублей 

Банки.ру 39 минут назад
Сотрудниками полиции задокументирована противоправная деятельность участников криминальной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили на выходных в МВД.
«Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Крым пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлено, что трое злоумышленников осуществляли финансовые операции на территории Республики Крым, Московского региона, Тульской области и других регионов Российской Федерации без соответствующей лицензии», — отметила она.
В распоряжении фигурантов находились реквизиты ряда юридических лиц, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги подпольные банкиры взимали не менее 7—9% от каждой трансакции, в результате чего извлекли доход в сумме не менее 9 млн рублей.
«По имеющейся информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, составил не менее 140 миллионов рублей», — сообщила представитель МВД.
На основании собранных материалов следственная часть следственного управления МВД по Республике Крым возбудила уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено более десяти обысков. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа «Клиент — банк», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более чем 20 фиктивных организаций.
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников группы, продолжаются.
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