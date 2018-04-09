В Крыму возбуждено дело о теневых финоперациях межрегиональной группы на 140 млн рублей

Сотрудниками полиции задокументирована противоправная деятельность участников криминальной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили на выходных в МВД.

«Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Крым пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк

«Установлено, что трое злоумышленников осуществляли финансовые операции на территории Республики Крым, Московского региона, Тульской области и других регионов Российской Федерации без соответствующей лицензии», — отметила она.

В распоряжении фигурантов находились реквизиты ряда юридических лиц, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги подпольные банкиры взимали не менее 7—9% от каждой трансакции, в результате чего извлекли доход в сумме не менее 9 млн рублей.

«По имеющейся информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, составил не менее 140 миллионов рублей», — сообщила представитель МВД.

На основании собранных материалов следственная часть следственного управления МВД по Республике Крым возбудила уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено более десяти обысков. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа «Клиент — банк», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более чем 20 фиктивных организаций.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников группы, продолжаются.