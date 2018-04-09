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Жена проучила пьяного мужа себе во вред
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Жена проучила пьяного мужа себе во вред 

Все новости Новосибирской области 42 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По данным следствия, вечером 14 января женщина вернулась с работы домой и обнаружила на кухне спящего мужа в окружении пустых бутылок. Предчувствие ее не обмануло — растолкав мужчину, гражданка почувствовала исходящий от него стойкий запах алкоголя.
Решив проучить супруга, жена позвонила в полицию и рассказала, что благоверный вооружился ножом и угрожает ей убийством. Она написала заявление о привлечении мужа к уголовной ответственности. Однако расследование показало, что мужчина вел себя примерно и с ножом ни на кого не кидался.
«По этой причине дознаватель прекратил уголовное дело по факту угрозы убийством, а следственный отдел возбудил дело за заведомо ложный донос о совершении преступления, фигуранткой которого стала уже жена», — пояснил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин. Наказание за такой донос может составить до двух лет лишения свободы.
В декабре прошлого года молодая нетрезвая девушка после ссоры с мужем позвонила в бар, где тот выпивал, и рассказала менеджеру о готовящемся взрыве. Телефонная террористка назвала приметы человека, у которого якобы находится бомба, — собственного супруга.
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