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Ревнивец перерезал подруге горло в станице Кавказской
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Ревнивец перерезал подруге горло в станице Кавказской 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, убийство произошло 9 января 2018 года. 42-летний мужчина и 53-летняя женщина распивали спиртные напитки дома, где проживали вместе. На почве ревности и под воздействием алкоголя между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры подруга схватила нож и стала угрожать мужчине. Он, разозлившись, ударил сожительницу один раз в шею. От нанесенного ранения женщина умерла на месте.
Установлено, что сожители проживали в одном из домовладений в станице Кавказской. По версии следствия, днем 9 января 2018 года они находились дома, где распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя на почве ревности мужчины к сожительнице между ними произошел словесный конфликт. В ходе возникшей ссоры женщина взяла нож, пригрозив ему. В ответ обвиняемый, разозлившись, нанес ей один удар ножом в шею. От причиненного ранения потерпевшая скончалась на месте.
Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю собрана достаточная доказательственная база. Теперь дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
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