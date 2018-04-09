Ревнивец перерезал подруге горло в станице Кавказской

По версии следствия, убийство произошло 9 января 2018 года. 42-летний мужчина и 53-летняя женщина распивали спиртные напитки дома, где проживали вместе. На почве ревности и под воздействием алкоголя между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры подруга схватила нож и стала угрожать мужчине. Он, разозлившись, ударил сожительницу один раз в шею. От нанесенного ранения женщина умерла на месте.

Установлено, что сожители проживали в одном из домовладений в станице Кавказской. По версии следствия, днем 9 января 2018 года они находились дома, где распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя на почве ревности мужчины к сожительнице между ними произошел словесный конфликт. В ходе возникшей ссоры женщина взяла нож, пригрозив ему. В ответ обвиняемый, разозлившись, нанес ей один удар ножом в шею. От причиненного ранения потерпевшая скончалась на месте.