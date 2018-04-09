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Знакомая попыталась украсть у москвича мобильники и старинный медальон
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Знакомая попыталась украсть у москвича мобильники и старинный медальон 

РИАМО 16 минут назад
Фото: РИАМО
На западе Москвы полицейские задержали безработную 36-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемую в попытке грабежа, женщина пытались украсть у знакомого деньги, мобильники и старинный медальон, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО столицы.
В ОМВД России по району Тропарево-Никулино поступило сообщение от 48-летнего москвича.
«Мужчина рассказал, что к нему домой пришла знакомая, которая попыталась похитить мобильные телефоны, старинный медальон, денежные средства, но была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино и доставлена в территориальный отдел», — говорится в сообщении.
Отделением дознания ОМВД России по району Тропарево-Никулино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 161 УК РФ «Грабеж».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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