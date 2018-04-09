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Сбытчиков фальшивых денег в Рязанской области приговорили к наказанию
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Сбытчиков фальшивых денег в Рязанской области приговорили к наказанию 

АиФ Рязань 29 минут назад
Фото: АиФ Рязань
5 апреля в Клепиковском районном суде вынесли приговор двум жителям Рязани, которые обвинялись в хранении и перевозке поддельных денег, сообщает пресс-служба райсуда.
Установлено, что в апреле 2017 года на территории одного из торговых комплексов Москвы ранее судимая женщина купила за 2 500 рублей десять поддельных банкнот номиналом 1 000 рублей. Затем с 3 по 4 мая она вместе со своим приятелем сбыла на территории Владимирской и Рязанской областей шесть поддельных банкнот.
Суд признал граждан виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дополнительным наказанием — штрафом 20 000 рублей каждому.
Приговор не вступил в законную силу.
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