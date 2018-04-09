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Двое избили своего собутыльника до смерти и скинули с высоты
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Двое избили своего собутыльника до смерти и скинули с высоты 

АиФ-Новосибирск 53 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В столице Сибири двое мужчин избили своего собутыльника до смерти и скинули его тело в ковре с высоты пятого этажа. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Заместитель прокурора Дзержинского района города Новосибирска утвердил обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которые забили до смерти своего собутыльника. Их обвинили в преступлении. Мужчин обвиняют в том, что они причинили тяжкий вред здоровью человеку, что привело к его смерти. Дословно статья звучит так: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору».
Следствие установило, что два мужчины в возрасте 45 лет в сентябре прошлого года в одной из квартир мегаполиса пьянствовали в компании своих знакомых. В какой-то момент им не понравилось, как один из гостей общается с хозяйкой апартаментов. На этой почве между невежливым гостем и подозреваемыми завязался конфликт, который перерос в драку. Злоумышленники избили погибшего руками, табуреткой и шваброй. От травм мужчина скончался на месте происшествия.
Тогда подозреваемые завернули труп погибшего в ковер, вынесли его на балкон и выбросили. Инцидент произошел на пятом этаже многоквартирного дома. Теперь этим уголовным делом займется Дзержинский районный суд.
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