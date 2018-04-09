55-летнюю майкопчанку обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы.

«В 2017 году жительница Майкопа представлялась жителям города сотрудницей организации, осуществляющей обучение водителей, и предлагала им за деньги содействие в получении водительских удостоверений без прохождения обучения. Она получила от четырех граждан в общей сумме 110 тыс. рублей, взятые на себя обязанности не исполнила, деньгами распорядилась по своему усмотрению», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Уголовное дело прокуратурой направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года.