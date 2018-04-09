Пьяный ревнивый старик заколол сожительницу на Ставрополье 

Жителя города Лермонтов обвиняют в убийстве сожительницы, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.
Пьяный 60-летний мужчина в припадке ревности напал на свою сожительницу и дважды ударил её ножом в грудь. Когда женщина скончалась от полученных ран, обвиняемый покинул квартиру. Спустя несколько дней он привёл на место преступления приятеля и инсценировал обнаружение тела.
Следователи выяснили, что обвиняемый был дважды судим, в том числе, за причинение тяжкого вреда здоровью. Сотрудники правоохранительных органов допросили свидетелей, провели экспертизу, исследовали орудие преступления и направили уголовное дело прокурору для последующей передачи в суд.