За новогоднее убийство женщины жителя Кубани приговорили к 6 годам

Краснодар . 12 апреля — Новая Кубань. Трагедия произошла 1 января этого года в станице Платнировской.

53-летний Анатолий Головко был в гостях у своей 34-летней знакомой. Они вместе распивали алкогольные напитки. Потом женщина пошла спать. Через некоторое время он оказался в её комнате, разбудил, произошел конфликт. Мужчина ударил хозяйку дома кулаком в живот и ушел. Через некоторое время он решил вернуться.

Оказалось, что женщина мертва.

Мужчина позвонил своему знакомому и рассказал о случившемся. Тот вызвал полицию.

Головко признали виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть).