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За новогоднее убийство женщины жителя Кубани приговорили к 6 годам
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За новогоднее убийство женщины жителя Кубани приговорили к 6 годам 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 апреля — Новая Кубань. Трагедия произошла 1 января этого года в станице Платнировской.
53-летний Анатолий Головко был в гостях у своей 34-летней знакомой. Они вместе распивали алкогольные напитки. Потом женщина пошла спать. Через некоторое время он оказался в её комнате, разбудил, произошел конфликт. Мужчина ударил хозяйку дома кулаком в живот и ушел. Через некоторое время он решил вернуться.
Оказалось, что женщина мертва.
Мужчина позвонил своему знакомому и рассказал о случившемся. Тот вызвал полицию.
Смерть потерпевшей наступила вследствие закрытой травмы живота в виде разрывов печени, сопровождавшихся массивной кровопотерей. — Уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Головко признали виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть).
Его приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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