Молодого кубанца будут судить за убийство сожителя своей знакомой

Все произошло вечером 31 марта. На скамье подсудимых окажется 23-летний парень. Он был в гостях у своей знакомой, которая проживала с сожителем и своей матерью. Все присутствовавшие распивали алкогольные напитки.

В итоге между гостем и 39-летним хозяином дома произошел конфликт. Парень принялся избивать мужчину по голове и телу.

— Установлено, что пострадавший скончался на месте происшествия примерно в течение часа после получения телесных повреждений. Смерть мужчины наступила в результате травматического шока, полученного вследствие причиненных множественных травм головы и тела. — Говорится в официальном релизе ведомства.