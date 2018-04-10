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Молодого кубанца будут судить за убийство сожителя своей знакомой
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Молодого кубанца будут судить за убийство сожителя своей знакомой 

Новая Кубань 47 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщают, что собрана необходимая доказательная база. Материалы уголовного дела, возбужденного по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), переданы в суд.
Все произошло вечером 31 марта. На скамье подсудимых окажется 23-летний парень. Он был в гостях у своей знакомой, которая проживала с сожителем и своей матерью. Все присутствовавшие распивали алкогольные напитки.
В итоге между гостем и 39-летним хозяином дома произошел конфликт. Парень принялся избивать мужчину по голове и телу.
— Установлено, что пострадавший скончался на месте происшествия примерно в течение часа после получения телесных повреждений. Смерть мужчины наступила в результате травматического шока, полученного вследствие причиненных множественных травм головы и тела. — Говорится в официальном релизе ведомства.
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