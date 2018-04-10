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Кубанца будут судить за убийство женщины по ошибке
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Кубанца будут судить за убийство женщины по ошибке 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. Убийство было совершено ещё в 2006 году. Его долгое время не могли раскрыть из-за того, что все произошло в условиях неочевидности.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным действиям следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК России в январе 2018 года злоумышленник был установлен и изобличен.
События разворачивались в станице Октябрьской. Там 44-летняя женщина проживала в частном доме со своим сыном. У 30-летнего мужчины сложились неприязненные отношения с парнем. 2 мая 2006 года кубанец решил его убить. Мужчина вооружился ружьем и прибыл к дому оппонента. При этом гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев силуэт человека на пороге дома, он произвел 2 выстрела. В итоге пострадала 44-летняя хозяйка дома. Пули попали в голову. Она скончалась на месте происшествия.
А в 2017 году этот же мужчина будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
В итоге его будут судить пр двум статьям: ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), а также ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Об этом сообщили в СУ СК РФ по КК.
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