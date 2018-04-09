Кубанца будут судить за убийство угрожавшей ему сожительницы 

Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о завершении расследования и передаче материалов дела в суд.
Убийство было совершено 9 января в станице Кавказской.
42-летний мужчина вместе со своей 53-летней сожительницей находились дома и совместно распивали алкогольные напитки. Под действием спиртного между ними произошел конфликт: кубанец приревновал свою женщину.
В ходе ссоры сожительница угрожала мужчине ножом. Это очень разозлило его. Мужчина выхватил нож и вонзил его а шею оппонентки.
Кубанцу было предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствием собрана достаточная доказательственная база.