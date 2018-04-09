Кубанца будут судить за убийство угрожавшей ему сожительницы

Убийство было совершено 9 января в станице Кавказской.

42-летний мужчина вместе со своей 53-летней сожительницей находились дома и совместно распивали алкогольные напитки. Под действием спиртного между ними произошел конфликт: кубанец приревновал свою женщину.

В ходе ссоры сожительница угрожала мужчине ножом. Это очень разозлило его. Мужчина выхватил нож и вонзил его а шею оппонентки.

Кубанцу было предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствием собрана достаточная доказательственная база.