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Кубанца будут судить за убийство угрожавшей ему сожительницы
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Кубанца будут судить за убийство угрожавшей ему сожительницы 

Новая Кубань 45 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о завершении расследования и передаче материалов дела в суд.
Убийство было совершено 9 января в станице Кавказской.
42-летний мужчина вместе со своей 53-летней сожительницей находились дома и совместно распивали алкогольные напитки. Под действием спиртного между ними произошел конфликт: кубанец приревновал свою женщину.
В ходе ссоры сожительница угрожала мужчине ножом. Это очень разозлило его. Мужчина выхватил нож и вонзил его а шею оппонентки.
Кубанцу было предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствием собрана достаточная доказательственная база.
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