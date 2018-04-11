На подъезде к Ростову во время чемпионата мира будут перекрывать движение

Из-за подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу временно ограничат движение автотранспорта на трассе М-4 «Дон».

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, будут перекрыты пути подъезда к зоне отдыха на Левбердоне. Дорогу закроют на сутки, начиная с 6.00 утра 13 мая, а также 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля.

— Объезд будет осуществляться по следующей схеме: южный подъезд к Ростову — магистраль М-4 «Дон» — автомобильная дорога местного значения Ростова-на-Дону, — пояснили в правительстве области.

Во время матчей ЧМ-2018, которые пройдут 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля, в центре Ростова и на левом берегу будет действовать так называемая зона ограничения движения. В связи с этим изменятся маршруты движения общественного транспорта. Обо всех изменениях вы можете узнать здесь.