В Пензе на ул. Минской в очередной раз украли легковушку при свете дня

Пензе 21-летний автомобилист остался без своего транспортного средства, припаркованного на улице Минской, где чаще всего за последнее время происходят кражи машин. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в отдел полиции №3 УМВД России по Пензе за помощью в поисках машины обратился 21-летний парень. По его словам, в Арбеково на улице Минской днем неизвестные угнали оставленную возле дома вышедшею из строя легковушку «ВАЗ-2106». Впоследствии владелец авто нашел машину возле одного из соседних домов. «Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 35-летнего пензенца, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в краже. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе управления.