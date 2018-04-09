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В Пензе на ул. Минской в очередной раз украли легковушку при свете дня
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В Пензе на ул. Минской в очередной раз украли легковушку при свете дня 

PNZdrive 57 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 21-летний автомобилист остался без своего транспортного средства, припаркованного на улице Минской, где чаще всего за последнее время происходят кражи машин.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отдел полиции №3 УМВД России по Пензе за помощью в поисках машины обратился 21-летний парень. По его словам, в Арбеково на улице Минской днем неизвестные угнали оставленную возле дома вышедшею из строя легковушку «ВАЗ-2106». Впоследствии владелец авто нашел машину возле одного из соседних домов.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 35-летнего пензенца, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в краже. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе управления.
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