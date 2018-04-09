В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере

В минувшую субботу в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков обратили внимание на мужчину, который подозрительно осматривал территорию жилого микрорайона, пытаясь что-то спрятать. Полицейские задержали гражданина и при личном досмотре обнаружили у него и изъяли 12 свертков с веществом коричневого цвета, а также сотовый телефон с информацией о местах, где спрятаны еще пять аналогичных доз. Задержанным оказался ранее судимый 49-летний житель Нижнеингашского района.

Проведенная экспертиза показала, что вещество, изъятое во время досмотра злоумышленника и из сделанных им тайников-закладок, является синтетическим наркотиком общим весом более 46 грамм.

Следственным отделом МО МВД России «Канский» в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации . Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время мужчина 1969 г.р. задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.