Вологжанин избил жену и обещал убить ее адвоката

Полгода вологжанка терпела побои мужа. Сейчас домашний тиран находится под следствием.

Как сообщает областной Следственный комитет, проблемы в семье начались в прошлом году. Во время ссоры 41-летний мужчина начал поднимать руку на жену: душил ее, замахивался стулом, регулярно избивал. 39-летняя вологжанка полгода терпела издевательства, после чего обратилась в полицию.

Агрессия мужчины на этом не закончилась. Он угрожал убийством адвокату бывшей супруги, попытавшись ее ударить. В итоге были возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении лица, участвующего в отправлении правосудия».

Расследование завершено, дело направлено в суд.