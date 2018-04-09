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Вологжанин избил жену и обещал убить ее адвоката
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Вологжанин избил жену и обещал убить ее адвоката 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Полгода вологжанка терпела побои мужа. Сейчас домашний тиран находится под следствием.
Как сообщает областной Следственный комитет, проблемы в семье начались в прошлом году. Во время ссоры 41-летний мужчина начал поднимать руку на жену: душил ее, замахивался стулом, регулярно избивал. 39-летняя вологжанка полгода терпела издевательства, после чего обратилась в полицию.
Агрессия мужчины на этом не закончилась. Он угрожал убийством адвокату бывшей супруги, попытавшись ее ударить. В итоге были возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении лица, участвующего в отправлении правосудия».
Расследование завершено, дело направлено в суд.
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