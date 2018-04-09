Чиновника комитета промышленности, транспорта и связи Курской области обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

2 апреля обвиняемого задержали сотрудники ФСБ после получения от предпринимателя части взятки в размере 150 тысяч рублей

По данным регионального СУ СК РФ по Курской области, начальнику отдела организации перевозок областного комитета промышленности, транспорта и связи Валерию Добровольскому предъявлено обвинение.

По версии следствия, в течение четырёх лет обвиняемый получил от предпринимателя взятку в размере 2 миллиона 150 тысяч рублей. По данным ведомства, предприниматель занимается транспортным обслуживанием пассажиров и перевозкой багажа. Взятку чиновнику он преподносил частями, чтобы уйти от ответственности за выявленные нарушения. Очередные 150 тысяч рублей мужчина передал подозреваемому 2 апреля. В момент передачи взятки чиновника задержали оперативники, в период следствия обвиняемый будет находиться под стражей.