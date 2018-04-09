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В Кемеровской области задержали мужчину, который 25 лет был в розыске
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В Кемеровской области задержали мужчину, который 25 лет был в розыске 

АиФ Кузбасс 36 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске с 1993 года.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, в марте 1993 года обвиняемый с подельником увидели 16-летнюю девушку в подъезде жилого дома. Они силой заставили пойти её на чердак, где совершили преступление сексуального характера. Оба злоумышленника были пьяны, после преступления они угрожали девушке убийством, сказав, что она должна прийти к ним еще раз. Пострадавшая, вернувшись домой, рассказала о произошедшем матери, и они обратились в милицию. Сообщника обвиняемого задержали в эти же сутки. 18-летнему на тот момент обвиняемому было заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 117 РСФСР (изнасилование несовершеннолетней), однако его задержать сразу не удалось.
Обвиняемый уехал в Алтайский край, проживал там некоторое время, после чего вернулся в Кемерово. Он долгое время не выходил на улицу, позже стал неофициально работать грузчиком. Мужчина пытался устроить личную жизнь: в одной семье у него родился ребенок, во второй — двое. В 2003 году он устроился работать грузчиком на рынок, при этом назвавшись именем своего младшего брата. Он не обращался в госорганы, не проходил срочную службу, хранил паспорт гражданина СССР.
Злоумышленника нашли в ходе проверки по идентичной фамилии. Мужчина сам согласился поехать с сотрудниками полиции и дать объяснения. Он признался в совершении особо тяжкого преступления 25 лет назад. Сейчас с ним работают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.
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