Кемеровский насильник 25 лет скрывался с советским паспортом

Кемеровской области задержали обвиняемого в изнасиловании, 25 лет скрывавшегося от следствия с советским паспортом. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщается на сайте управления Следственного комитета.

По версии следствия, еще в марте 1993 года мужчина вместе со знакомым встретил в подъезде дома 16-летнюю девушку. Применив силу, они затащили ее на чердак, где изнасиловали, а затем пригрозили убийством: сказали, что утопят, если та не придет на следующую встречу. Убежав от обидчиков, девушка рассказала о случившемся маме, и они обратились в полицию. Один из мужчин был задержан, а впоследствии — осужден, а второму удалось скрыться. Ему предъявили заочное объявление в изнасиловании и объявили в розыск.

Узнав, что его разыскивают, мужчина уехал в Алтайский край , где проживал некоторое время, а затем вернулся в Кемерово . Там он долгое время не выходил на улицу, а потом нашел неофициальную работу. Пока скрывался от следствия, успел создать две семьи: в одной родился сын, а в другой — двое детей.

«В 2003 году он устроился работать грузчиком на рынок и, чтобы не выдать свое настоящее имя, при трудоустройстве назвал имя своего младшего брата. Все это время подозреваемый жил под его именем, не обращался в государственные органы и иные учреждения, не проходил срочную военную службу, при этом хранил полученный паспорт гражданина СССР», — говорится в сообщении.