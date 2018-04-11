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Подозреваемые в гибели более 90 человек от алкоголя задержаны в Индонезии
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Подозреваемые в гибели более 90 человек от алкоголя задержаны в Индонезии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Индонезии удалось задержать девять подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя, от которого погибли более 90 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы провинции Западная Ява.
"Они были задержаны в разных городах, одному подозреваемому удалось скрыться", — заявил представитель местной полиции. По его словам, в настоящее время устанавливается «степень ответственности каждого из арестованных».
Больше всего людей отравилось в Джакарте, провинциях Западная Ява и Папуа. Состояние десятков пострадавших оценивается как тяжелое. Если вина задержанных будет доказана, они получат до 20 лет тюрьмы.
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