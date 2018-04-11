Подозреваемые в гибели более 90 человек от алкоголя задержаны в Индонезии

Индонезии удалось задержать девять подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя, от которого погибли более 90 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы провинции Западная Ява. "Они были задержаны в разных городах, одному подозреваемому удалось скрыться", — заявил представитель местной полиции. По его словам, в настоящее время устанавливается «степень ответственности каждого из арестованных». Больше всего людей отравилось в Джакарте , провинциях Западная Ява и Папуа. Состояние десятков пострадавших оценивается как тяжелое. Если вина задержанных будет доказана, они получат до 20 лет тюрьмы.