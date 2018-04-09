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Следственный комитет проверит на вменяемость агрессивного москвича с битой
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Следственный комитет проверит на вменяемость агрессивного москвича с битой 

360tv.ru 1 час назад
У подъезда дома по улице Гарибальди москвичка и ее 22‐летний сын подверглись нападению агрессивного соседа, вооруженного битой и пистолетом. Следователи назначили проведение ряда судебных экспертиз, в том числе психического здоровья подозреваемого в нападении, сообщили в Следственном комитете.
Правоохранители сообщили, что подозреваемый «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение смерти» несколько раз выстрелил в соседку и ее сына. Когда те бросились от нападавшего прочь, злоумышленник догнал своих жертв и нанес им несколько ударов бейсбольной битой.
Пострадавашие в результате действий нападавшего женщина и ее сын госпитализированы. Парень получил огнестрельные ранения и сейчас находится в реанимации, у его матери диагностирована травма головы.
У злоумышленника изъяты травматический пистолет и бесбольная бита.
Следствию предстоит провести ряд судебных экспертиз, а также проверить психическое здоровье нападавшего. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в следственном комитете.
Следственный комитет России проведет доследственную проверку после публикации видео с жестоким избиением школьницы в городе Лабытнанги в  Ямало-Ненецком
автономном округе. Ролик разместили в региональном паблике «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».
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