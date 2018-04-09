СК опубликовал видео избиения битой молодого человека в московском магазине

Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство женщины и ее сына на юго-западе Москвы , попал на камеры видеонаблюдения магазина, сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ

«Нападение 46-летнего москвича на случайного прохожего зафиксировали камеры наблюдения магазина, в котором 22-летний молодой человек пытался укрыться», — говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 8 апреля 2018 года мужчина, находясь у подъезда жилого дома по улице Гарибальди, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия по не менее одному выстрелу в область лица каждого из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища

Сотрудники магазина выбежали на улицу и увидели сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия нападавшего. После случившегося женщина и ее сын были госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время женщина выписана из медицинского учреждения, а ее сын находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).