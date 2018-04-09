В Кемеровской области женщина организовала банду из бывших детдомовцев 

В Кемеровской области 29-летняя женщина организовала преступную группу из таких же, как она, бывших воспитанников детских домов, чтобы обирать настоящих. У знакомых детдомовцев они за деньги выясняли, кому из них вскоре исполняется 18 лет. Достигших совершеннолетия ребят похищали, избивали и под угрозой расправы вымогали полагающиеся им по закону жильё и денежные средства. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.
Расследование многоэпизодного уголовного дела завершено, вскоре все 9 участников преступной группы предстанут перед судом.
По версии следствия, обвиняемая, будучи бывшей воспитанницей детского дома и зная, что по достижении 18 лет воспитанники детских домов имеют право сами распоряжаться своими деньгами на лицевых счетах, решила воспользоваться этим в преступных целях. Для этого в период с октября 2015-го по июнь 2016 года обвиняемая нашла знакомых из бывших воспитанников детских домов и склонила их к совершению преступлений.
Преступники через воспитанников детских домов за обещанное денежное вознаграждение в сумме до 20 тысяч рублей узнавали, кому в ближайшее время исполнится 18 лет. Затем вместе со знакомыми, оказывающими силовую поддержку, различными насильственными действиями похищали деньги у потерпевших.
Когда пошли слухи о том, что под различными предлогами у воспитанников детских домов вымогают деньги, некоторые предприняли попытки себя обезопасить. Но преступники их находили и обирали, угрожая избиением. Друзья одного из потерпевших уговорили его обратиться в полицию.
После этого сотрудники полиции оперативно провели спецоперацию и обвиняемую с двумя подельниками задержали на арендуемой ими квартире. Далее установили и задержали остальных участников преступления.
Женщина признала вину в полном объёме, заключив досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении обвиняемой было выделено в отдельное производство. В ходе предварительного следствия она частично возместила причинённый ущерб.
Остальные обвиняемые по делу (8 человек) вину не признали, со следствием не сотрудничали, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого». В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.