В Кемеровской области женщина организовала банду из бывших детдомовцев

Кемеровской области 29-летняя женщина организовала преступную группу из таких же, как она, бывших воспитанников детских домов, чтобы обирать настоящих. У знакомых детдомовцев они за деньги выясняли, кому из них вскоре исполняется 18 лет. Достигших совершеннолетия ребят похищали, избивали и под угрозой расправы вымогали полагающиеся им по закону жильё и денежные средства. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.

Расследование многоэпизодного уголовного дела завершено, вскоре все 9 участников преступной группы предстанут перед судом.

По версии следствия, обвиняемая, будучи бывшей воспитанницей детского дома и зная, что по достижении 18 лет воспитанники детских домов имеют право сами распоряжаться своими деньгами на лицевых счетах, решила воспользоваться этим в преступных целях. Для этого в период с октября 2015-го по июнь 2016 года обвиняемая нашла знакомых из бывших воспитанников детских домов и склонила их к совершению преступлений.

Преступники через воспитанников детских домов за обещанное денежное вознаграждение в сумме до 20 тысяч рублей узнавали, кому в ближайшее время исполнится 18 лет. Затем вместе со знакомыми, оказывающими силовую поддержку, различными насильственными действиями похищали деньги у потерпевших.

Когда пошли слухи о том, что под различными предлогами у воспитанников детских домов вымогают деньги, некоторые предприняли попытки себя обезопасить. Но преступники их находили и обирали, угрожая избиением. Друзья одного из потерпевших уговорили его обратиться в полицию.

После этого сотрудники полиции оперативно провели спецоперацию и обвиняемую с двумя подельниками задержали на арендуемой ими квартире. Далее установили и задержали остальных участников преступления.

Женщина признала вину в полном объёме, заключив досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении обвиняемой было выделено в отдельное производство. В ходе предварительного следствия она частично возместила причинённый ущерб.

Остальные обвиняемые по делу (8 человек) вину не признали, со следствием не сотрудничали, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ , что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого». В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.