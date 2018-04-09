Волгоградец ударил сожительницу ножом за то, что та материлась

31-летний житель Дзержинского района Волгограда ударил свою пассию ножом в живот за то, что та материлась в его присутствии.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 8 апреля. 31-летняя женщина была доставлена в больницу. Медики диагностировали у нее рану криминального характера и обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что женщину ударил ножом ее сожитель. Он признал свою вину и рассказал, что сделал это за то, что та при разговоре с ним стала использовать нецензурную лексику, чем разозлила. На его замечание женщина не реагировала, поэтому он набросился на нее.

Полицейские возбудили уголовное дело, теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.