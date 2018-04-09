Ещё
Архангельского кладбищенского вандала задержали в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архангельского кладбищенского вандала задержали в Нижнем Новгороде 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Полиция Нижнего Новгорода задержала 40-летнего жителя Архангельской области.
Мужчина находился в розыске по подозрению в вандализме — надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Как сообщает сайт «Криминальная хроника», мужчину в нетрезвом состоянии задержали в общественном месте. В местном отделе полиции, куда его затем отправили, выяснили, что нарушитель находится в розыске.
На сайте ГУ МВД по Архангельской области сообщается, что разыскиваемого зовут Поташев Александр, он уроженец поселка Светлый Холмогорского района. В ближайшее время подозреваемого отправят в Архангельск, где им займутся следователи.
Ранее в Архангельске огласили приговор организованной преступной группировке, задержанной за незаконный оборот наркотиков.
АиФ Архангельск: последние новости
Дело главы Котласского района Светланы Бачурихиной направили в суд В Виноградовском районе директор ДК незаконно выплатила 90 тысяч своему сын Убийца из Кулоя, погубивший соседа, обвинён по пяти другим статьям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул119
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия153
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй59
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина28
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»103
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение