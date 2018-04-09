Архангельского кладбищенского вандала задержали в Нижнем Новгороде

Полиция Нижнего Новгорода задержала 40-летнего жителя Архангельской области

Мужчина находился в розыске по подозрению в вандализме — надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Как сообщает сайт «Криминальная хроника», мужчину в нетрезвом состоянии задержали в общественном месте. В местном отделе полиции, куда его затем отправили, выяснили, что нарушитель находится в розыске.

На сайте ГУ МВД по Архангельской области сообщается, что разыскиваемого зовут Поташев Александр, он уроженец поселка Светлый Холмогорского района. В ближайшее время подозреваемого отправят в Архангельск , где им займутся следователи.

Ранее в Архангельске огласили приговор организованной преступной группировке, задержанной за незаконный оборот наркотиков.