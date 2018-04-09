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Житель Самары избили ограбил Нижегородца
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Житель Самары избили ограбил Нижегородца 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Житель Самары избили ограбил НижегородцаПриговором Ленинского районного суда г. Н. Новгорода от 05.12.2017 осужден ранее неоднократно судимый 42 — летний житель г. Самары за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для здоровья) к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Судом установлено, что 19.03.2017 около 20.00 часов на улице в Ленинском районе гость Нижнего Новгорода распивал спиртные напитки с ранее незнакомым жителем областного центра, который попросил у него закурить. Самарчанин нанес нижегородцу несколько ударов руками и ногами по лицу и телу, а затем открыто похитил мобильный телефон и другие вещи. С похищенным имуществом нападавший скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.
Вину в совершении преступления осужденный не признал, обжаловал приговор в связи с неверной квалификацией его действий.
В марте т.г. апелляционная инстанция Нижегородского областного суда, согласившись с мнением прокурора, оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
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