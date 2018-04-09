Жительница Кузбасса вымогала и похищала деньги у бывших детдомовцев

Жительница Белова вместе с подельниками вымогала и похищала деньги у бывших воспитанников детских домов.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области , 29-летняя беловчанка сама была бывшей воспитанницей детского дома. Она знала, что по достижении 18 лет воспитанники детских домов получают право самостоятельно распоряжаться деньгами, которые лежат на их счетах. Вместе с 8 подельниками она вымогала и похищала денежные средства у бывших детдомовцев с октября 2015 года по июнь 2016 года.

Злоумышленники выясняли у воспитанников детских домов, кому в ближайшее время исполнится 18 лет. Делали они это за денежное вознаграждение, некоторым воспитанникам обещали по 20 000 рублей. После чего злоумышленники похищали, незаконно удерживали, запугивали своих жертв, а также открыто похищали у них деньги. К примеру, одному из выпускников детского дома они предложили автомобиль за 100 000 рублей. Получив от молодого человека деньги, машину они ему так и не передали.

Еще одного несовершеннолетнего злоумышленники силой удерживали на съемной квартире до наступления 18-летия. В день его рождения злоумышленники отвели свою жертву в банк, оформили на него карту, а затем перечислили 600 000 рублей на свою карту и распорядились деньгами по собственному усмотрению.

Информация дошла до правоохранителей, только когда друзья одного из потерпевших уговорили его обратиться в полицию. Обвиняемую с двумя подельниками задержали в ходе спецоперации на съемной квартире. Позже установили и задержали остальных участников преступлений. Было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая грабеж, кражу, похищение человека и вымогательство. 29-летняя беловчанка заключила досудебное соглашение, полностью признав свою вину. Уголовное дело в её отношении было выделено в отдельное производство. В ходе следствия она частично возместила ущерб. Остальные 8 обвиняемых свою вину не признали. В настоящее время материалы дела переданы в суд.