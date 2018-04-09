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Житель Обнинска получил 18 лет колонии за изнасилования детей
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Житель Обнинска получил 18 лет колонии за изнасилования детей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Житель Обниска, обвиняемый в изнасиловании 12 детей и съемках порнографических материалов с их участием, приговорен к 18 годам колонии, сообщает Следственный комитет в своем официальном Telegram-канале.
"К 18 годам колонии строгого режима приговорен 49-летний житель Обнинска за совершение 64 преступлений в отношении 12 детей в возрасте от девяти до 13 лет", — говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина признан виновным в изнасиловании малолетних и изготовлении порнографических материалов с их участием.
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