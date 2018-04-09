Прокуратура изъяла у полицейского из Озёрска жильё и авто на 14 млн рублей

Прокуратура Озёрска добилась изъятия у сотрудника городского управления МВД машин и жилья на 14 млн рублей в пользу государства, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск». Надзорное ведомство заинтересовалось имуществом полицейского, проверяя информацию в справках о доходах федерального государственного служащего. В результате прокурор выявил нарушения законодательства, а страж правопорядка так и не смог подтвердить законность приобретенного имущества. Наталья Мамаева. Прокуратура в судебном порядке обратила в доход государства имущество в виде транспортных средств и жилого помещения на общую сумму свыше 14 млн рублей. Озёрский городской суд согласился с доводами и вынес решение об удовлетворении заявленных требований в полном объёме», — отмечает старший помощник прокурора Челябинской области Сотрудник УМВД России по ЗАТО города Озёрска обжаловал решения суда, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Напомним, в Челябинске полицейского подозревают в убийстве мужчины и угоне его внедорожника.