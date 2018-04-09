Неизвестные продали челябинке арендованную квартиру

Недавно в полицию обратились две женщины. Первая объяснила правоохранителям, что сдала в аренду имеющуюся у нее в собственности трехкомнатную квартиру мужчине, предъявившему паспорт на человека, прописанного в Троицком районе. Мужичина два месяца вносил оплату по договору аренды, после чего пропал. Хозяйка недвижимости почуяла неладное, приехала в свою квартиру, однако там она обнаружила квитанцию на установку входной двери и чужие вещи. Оказалось, что злоумышленники продали чужую квартиру женщине.