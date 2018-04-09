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Неизвестные продали челябинке арендованную квартиру
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Неизвестные продали челябинке арендованную квартиру 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Недавно в полицию обратились две женщины. Первая объяснила правоохранителям, что сдала в аренду имеющуюся у нее в собственности трехкомнатную квартиру мужчине, предъявившему паспорт на человека, прописанного в Троицком районе. Мужичина два месяца вносил оплату по договору аренды, после чего пропал. Хозяйка недвижимости почуяла неладное, приехала в свою квартиру, однако там она обнаружила квитанцию на установку входной двери и чужие вещи. Оказалось, что злоумышленники продали чужую квартиру женщине.
В ходе следствия было установлено, что махинацию провели по чужому паспорту. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время личности предполагаемых подозреваемых не установлены, полицейские ведут розыск, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
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