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Э. Пресли из Ганы получил шесть месяцев колонии за обман соотечественников при оплате обучения в РУДН
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Э. Пресли из Ганы получил шесть месяцев колонии за обман соотечественников при оплате обучения в РУДН 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мосгорсуд по итогу рассмотрения апелляционной жалобы на приговор гражданину Ганы Элвису Пресли Барима снизил мужчине срок заключения до шести месяцев колонии общего режима. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Суд снизил ему наказание до шести месяцев колонии. Таким образом, осужденный сможет выйти на свободу уже в июне», — рассказал представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд столицы осудил 29-летнего мужчину по двум эпизодам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) на один год колонии общего режима.
По данным следствия, обучающийся на медицинском факультете РУДН злоумышленник решил завладеть средствами своих соотечественников. В марте он предложил двум приятелям помочь оплатить обучение в университете. Э. Пресли получил от знакомых более 463 тыс. руб., однако воспользовался деньгами для оплаты собственного обучения.
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