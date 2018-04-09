Э. Пресли из Ганы получил шесть месяцев колонии за обман соотечественников при оплате обучения в РУДН

Мосгорсуд по итогу рассмотрения апелляционной жалобы на приговор гражданину Ганы Элвису Пресли Барима снизил мужчине срок заключения до шести месяцев колонии общего режима . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Суд снизил ему наказание до шести месяцев колонии. Таким образом, осужденный сможет выйти на свободу уже в июне», — рассказал представитель пресс-службы. Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд столицы осудил 29-летнего мужчину по двум эпизодам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) на один год колонии общего режима. По данным следствия, обучающийся на медицинском факультете РУДН злоумышленник решил завладеть средствами своих соотечественников. В марте он предложил двум приятелям помочь оплатить обучение в университете. Э. Пресли получил от знакомых более 463 тыс. руб., однако воспользовался деньгами для оплаты собственного обучения.