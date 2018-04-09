Разыскивается свидетель убийства мужчины на бульваре Кулибина в Тольятти

Разыскивается свидетель тяжкого преступления, совершённого в Тольятти , сообщает инспектор по ОП отделения информации Владимир Караваев.

Труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен 19 марта 2018 года в 15:24 около продовольственного магазина на бульваре Кулибина, 15а в Тольятти.

По данному факту разыскивается свидетель данного преступления, он может быть знаком с предполагаемым убийцей. Свидетеля и злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения одного из домов находящегося рядом с местом преступления.