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Разыскивается свидетель убийства мужчины на бульваре Кулибина в Тольятти
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Разыскивается свидетель убийства мужчины на бульваре Кулибина в Тольятти 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Разыскивается свидетель тяжкого преступления, совершённого в Тольятти, сообщает инспектор по ОП отделения информации Владимир Караваев.
Труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен 19 марта 2018 года в 15:24 около продовольственного магазина на бульваре Кулибина, 15а в Тольятти.
По данному факту разыскивается свидетель данного преступления, он может быть знаком с предполагаемым убийцей. Свидетеля и злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения одного из домов находящегося рядом с местом преступления.
Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого или свидетеля, сообщить по телефонам: 8 (8482) 93-45-45, 8 (8482) 93-45-27, 8 (8482) 37-43-41, 8 (927) 022-53-00 или в ОП № 21 УМВД России по городу Тольятти по адресу: улица Дзержинского, 15.
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