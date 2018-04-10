Жители Нового Уренгоя лишились денег, открыв вклады в кредитном кооперативе

По данным ведомства, в отдел МВД Нового Уренгоя обратились 69 местных жителей, заявив, что их деньги были похищены обманным путем. Проверяя эту информацию, полицейские выяснили, что все они ранее открыли сберегательные вклады в кредитном потребительском кооперативе.

"По предварительным данным, вклады в организации открыли около 200 граждан. В марте 2018 года офис кредитного потребительского кооператива закрылся, прекратив свою деятельность, и до настоящего времени никто из сотрудников на связь с вкладчиками не выходит. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил около 42 миллионов рублей", — говорится в сообщении.