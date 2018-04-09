Наконец поймана «садовая воровка»

Фото Анатолия ПАНЧОХИНАНаконец поймана «садовая воровка»Следственным отделом ОМВД России по Балахнинскому району окончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Нижнего Новгорода.

Женщина подозревается в кражах из садовых домиков в 6 садовых товариществах и обществах в Балахнинском районе. Ей инкриминируется совершение 21 преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ, и 2 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В период с февраля 2016 по январь 2018 года обвиняемая совершила хищение имущества из садовых домиков 6 садовых товариществ и обществ Балахнинского района на общую сумму 57144 рублей.

По версии следствия, злоумышленница на общественном транспорте приезжала в садовые товарищества и общества Балахнинского района, где совершала хищения имущества граждан из садовых домиков. Похищенное имущество было изъято у подозреваемой, которая дала признательные показания.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Балахнинский городской суд для рассмотрения по существу

Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до 6 лет лишения свободы.