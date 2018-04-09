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За убийство из ревности к 11 годам зоны приговорен барабинец
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За убийство из ревности к 11 годам зоны приговорен барабинец 

Все новости Новосибирской области 27 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Трагедия произошла в Барабинском районе прошлым летом. Проснувшись и не найдя свою пассию, ревнивец загрузил в прицеп мотоцикла самозарядное гладкоствольное охотничье ружье «Вепрь-12 Молот» 12 калибра и поехал на поиски пропавшей.
Добравшись до дома знакомого, обвиняемый застал женщину в компании соперника. Чтобы напугать соседа, ревнивец шесть раз выстрелил в потолок и стены дома. Однако ожидаемого эффекта не произвело. Тогда осужденный прикладом нанес удар другу детства в грудь, от которого тот упал. https://vn.ru/news-muzhchina-s-ruzhem-nashel-lyubimuyu-v-obyatiyakh-druga-detstva/
Мужчина продолжил избивать соперника, нанося ему множественные (не менее 5) удары в голову прикладом ружья, а также кулаками и ногами, обутыми в берцы, пока последний не перестал подавать признаков жизни.
«Барабинский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Барабинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Суд приговорил барабинца к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил VN.ru cтарший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.
Широко обсуждаемой стала новость об убийстве беременной невесты. https://vn.ru/news-novosibirets-razmozzhil-kuvaldoy-golovu-beremennoy-neveste-/
Молодой человек познакомился с другой девушкой и влюбился, в то время как его девушка ждала о него ребенка.
Все новости Новосибирской области: последние новости
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