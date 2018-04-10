В НСО мужчина убил своего соперника из-за ревности

35-летний житель Барабинского района Николай Машаров 24 июля 2017 года незадолго до полуночи приехал в поселок Горка Барабинского района Новосибирской области . Был он пьян, и в дом своего знакомого пришел для того, чтобы застать свою любовницу «с поличным».

Так и оказалось: женщина была в этом доме в компании другого мужчины. Поэтому мужчина взял охотничье ружье и сначала решил попугать соседа: шесть раз выстрелил в потолок и стены дома. Но затем почему-то прикладом ударил его в грудь, и тот упал. И вот тут-то Машаров окончательно решил убить «счастливого соперника»: мужчина избивал потерпевшего пока последний не перестал подавать признаков жизни, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.