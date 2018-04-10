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В НСО мужчина убил своего соперника из-за ревности
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В НСО мужчина убил своего соперника из-за ревности 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
35-летний житель Барабинского района Николай Машаров 24 июля 2017 года незадолго до полуночи приехал в поселок Горка Барабинского района Новосибирской области. Был он пьян, и в дом своего знакомого пришел для того, чтобы застать свою любовницу «с поличным».
Так и оказалось: женщина была в этом доме в компании другого мужчины. Поэтому мужчина взял охотничье ружье и сначала решил попугать соседа: шесть раз выстрелил в потолок и стены дома. Но затем почему-то прикладом ударил его в грудь, и тот упал. И вот тут-то Машаров окончательно решил убить «счастливого соперника»: мужчина избивал потерпевшего пока последний не перестал подавать признаков жизни, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
От черепно-мозговой травмы тот скончался на месте преступления. Суд приговорил Машарова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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