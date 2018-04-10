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Пьяный новосибирец с разбегу ударил полицейского ногой в живот
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Пьяный новосибирец с разбегу ударил полицейского ногой в живот 

ГТРК Новосибирск 2 часа назад
Пьяный новосибирец с разбегу ударил полицейского ногой в живот, об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры НСО.
По данным ведомства, 21 марта 2018 года полицейские Дзержинского района получили сообщение о конфликте между соседями. Выяснилось, что в комнату к одному из жителей пришли два брата и начали его бить. С криками о помощи он выбежал из комнаты, соседи вызвали полицию.
«Дверь открыл один из братьев, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев сотрудников полиции в форменном обмундировании, он отошел от порога на два шага назад, разбежался и пнул ногой в живот одного из сотрудников полиции», — заявили в прокуратуре.
«В ходе предварительного расследования обвиняемый раскаялся, дал явку с повинной», — отметили в ведомстве.
Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд г. Новосибирска.
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