Полицейские раскрыли убийство мужчины в Дзержинском районе

Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, его тело нашла супруга. По подозрению в убийстве полицейские задержали 55-летнего мужчину. У него были конфликтные отношения с девушкой сына потерпевшего. Злоумышленник, намереваясь поговорить с женщиной, пришел в квартиру на Ленинградском проспекте.

Когда пожилой мужчина открыл ему дверь и сказал, что возлюбленная сына здесь не живет, подозреваемый разозлился и ударил потерпевшего ножом. После он скрылся с места происшествия. Подозреваемый полностью признал свою вину. Решается вопрос о заключении его под стражу.