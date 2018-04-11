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Полицейские раскрыли убийство мужчины в Дзержинском районе
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Полицейские раскрыли убийство мужчины в Дзержинском районе 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, его тело нашла супруга. По подозрению в убийстве полицейские задержали 55-летнего мужчину. У него были конфликтные отношения с девушкой сына потерпевшего. Злоумышленник, намереваясь поговорить с женщиной, пришел в квартиру на Ленинградском проспекте.
Когда пожилой мужчина открыл ему дверь и сказал, что возлюбленная сына здесь не живет, подозреваемый разозлился и ударил потерпевшего ножом. После он скрылся с места происшествия. Подозреваемый полностью признал свою вину. Решается вопрос о заключении его под стражу.
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