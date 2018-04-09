Калужского педофила отправили за решетку на 18 лет

Следствием и судом установлено, что в 2015 году житель наукограда создал страницы с данными несуществующих лиц — несовершеннолетних парня и девушки, от имени которых вел переписку с малолетними девочками. Мужчина отправлял им фотографии интимного содержания, а затем путем обмана, уговоров и угроз требовал прислать свои фотографии в обнаженном виде. Кроме того, мужчина склонял малолетних к личным встречам, которые происходили, как правило, в его машине, где он совершал изнасилования и иные действия сексуального характера

— Следственный комитет.

Переписку со злоумышленником обнаружили родители одной из потерпевших девочек. Всего следователями выявлено и доказано 64 эпизода в отношении 12 детей в возрасте от девяти до 13 лет. Педофил орудовал на территории Калужской, Московской и Саратовской областей.

Психиатрическая экспертиза выявила у осужденного нарушения сексуального предпочтения в виде педофилии. Впрочем, эксперты считают, что мужчина вполне осознавал свои действия.