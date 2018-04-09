Оперативников угрозыска в Москве арестовали за похищение человека по заказу полпреда Кадырова

Москве под арест отправили троих сотрудников главного управления уголовного розыска МВД , обвиняемых в похищении финансиста Али Закриева четыре года назад. Полицейские оказались замешаны в громком деле, связанном с бывшим полпредом главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева , который сейчас также находится в СИЗО

МУР похитил финансиста по заказу полпреда Кадырова

Напомним, что инцидент с Закриевым произошел с подачи владельца платежной системы Delta Key Андрея Новикова , который в 2014 году обнаружил, что у его компании похитили 109 млн рублей через подставную фирму. Вскоре Новиков пришел к выводу, что его кинул собственный партнер — Али Закриев. Однако разобраться с ним самостоятельно бизнесмен не мог, так как у Закриева были сильные покровители. Тогда Новиков обратился через знакомых к Рамазану Цицулаеву, занимавшему в то время должность полпреда Рамзана Кадырова в Украине. Цицулаева покровители Закриева не испугали и он, заручившись поддержкой своей личной охраны, а также троих сотрудников МУРа, навестил финансиста, запихнул его в свой автомобиль и привез на автомойку, где продержал двое суток, пока тот не пообещал вернуть долг.

Вскоре о похищении стало известно столичным полицейским, которые попытались задержать Цицулаева в ресторане «Золотое кольцо» в момент передачи ему денег супругой Андрея Новикова. Деньгами полпреда Кадырова должны были отблагодарить за решение вопроса с должником, а по другой версии, Цицулаев вместе с Новиковым занимался незаконным обналичиванием средств. Задержать мужчину не удалось, так как его охрана попросту раскидала оперативников и полпред сбежал, скрывшись на территории Украины, где его поймали лишь в конце прошлого года. Сейчас он уже экстрадирован и помещен под арест.