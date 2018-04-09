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В Якутии направлено в суд уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений в Горном районе
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В Якутии направлено в суд уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений в Горном районе 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) выявлено, что в период выполнения строительных работ в с. Кептин Горного района, 57-летний уроженец Горного района, являясь должностным лицом администрации, заключил договор на заготовку делового леса с физическим лицом, не имея отведенной в установленном законом порядке лесоделяны, оформления проекта освоения лесов, а также договора аренды лесного участка участкового лесничества.
Во исполнение данного договора, подрядчик произвел незаконную рубку деревьев и лесных насаждений до степени прекращения роста.
В результате указанных действий лесному фонду Российской Федерации причинен имущественный ущерб на общую сумму более 1 900 000 рублей, что составило особо крупный размер.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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