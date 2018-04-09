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Из садового домика грабитель похитил стиральную машинку, 2 велосипеда, ванну, чугунную варочную плиту и водостоки
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Из садового домика грабитель похитил стиральную машинку, 2 велосипеда, ванну, чугунную варочную плиту и водостоки 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Из садового домика грабитель похитил стиральную машинку, 2 велосипеда, ванну, чугунную варочную плиту и водостокиСотрудниками отдела полиции № 6 УМВД России по г. Нижнему Новгороду задержан мужчина, подозреваемый в тайном хищении имущества.
В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный, путем взлома замка входной двери, незаконно проник в помещение садового домика, откуда тайно похитил стиральную машинку, 2 велосипеда, ванну, чугунную варочную плиту и водостоки. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил 11700 рублей.
По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждено уголовное дело.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 06 апреля 2018 года сотрудниками уголовного розыска задержан 31— летний подозреваемый в совершении данного преступления.
В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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