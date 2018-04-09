Из садового домика грабитель похитил стиральную машинку, 2 велосипеда, ванну, чугунную варочную плиту и водостоки

В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный, путем взлома замка входной двери, незаконно проник в помещение садового домика, откуда тайно похитил стиральную машинку, 2 велосипеда, ванну, чугунную варочную плиту и водостоки. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил 11700 рублей.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждено уголовное дело.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 06 апреля 2018 года сотрудниками уголовного розыска задержан 31— летний подозреваемый в совершении данного преступления.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.