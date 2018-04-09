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В Екатеринбурге перед судом предстанут ничего не укравшие грабители
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В Екатеринбурге перед судом предстанут ничего не укравшие грабители 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Мужчинам так и не удалось ничего украсть, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщили в прес-службе ГУ МВД по Свердловской области, на счету двух пермяков сразу несколько попыток ограбления. Первую они предприняли еще в июле 2017 года. Мужчины совершили налет на банк в Перми. Надев маски и вооружившись травматическим пистолетом и ножом, они ворвались в офис финансовой организации и потребовали выдать им деньги из кассы. Однако сотрудники успели нажать тревожную кнопку. Испугавшись, налетчики без добычи скрылись с места происшествия на поджидавшей их легковушке.
Следующую попытку пермяки предприняли через месяц в Екатеринбурге. Помимо пистолета и ножа она захватили с собой молоток и ворвались в ювелирный салон на улице Пехотинцев. Однако на их беду в магазине оказалось два охранника. И хотя налетчикам удалось серьезно ранить в ногу одного из них, вдвоем охранники сумели дать отпор грабителям. Так ничем и не поживившись, пермяки уехали с места инцидента.
Однако безнаказанными попытки грабежа все-таки не остались. Благодаря тому, что очевидцы запомнили номер машины, на которой скрылись налетчики, их удалось поймать. «Спустя час, „ВАЗ“ на трассе „Екатеринбург — Пермь“ задержал наряд ДПС. Сотрудничать со следствием жители Перми 1990 и 1991 годов рождения отказались, ссылаясь на 51 статью Конституции нашей страны. Сыщики допросили свидетелей и очевидцев преступлений, провели ряд обысков, выемок и экспертиз, в том числе портретных, биологических, генетических, дактилоскопических и почерковедческих. Пистолет, маски и другие вещдоки изъяты. Все собранные доказательства легли в основу обвинения», — сообщил руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.
В отношении пермяков было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В скором времени они предстанут перед судом. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.
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